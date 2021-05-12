Нарушений в ходе проверок после трагедии в Казани в свердловских школах не найдено

Нарушений в ходе проверок после трагедии в Казани в свердловских школах не найдено
Нарушений в ходе проверок после трагедии в Казани в свердловских школах не найдено
Сегодня, 16:40ПолитикаФото: Евгения Гаева
Нарушений безопасности в школах Свердловской области в ходе проверок, организованных по поручению Куйвашева после стрельбы в гимназии Казани, не нашли.

Специалисты рабочей группы при участии Росгвардии провели проверки на предмет безопасности в школах региона и не выявили нарушений, сообщил на пресс-конференции в «Интерфаксе» министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов. Он отметил, что окончательные результаты станут известны в течение дня.

Если будут выявлены нарушения, они станут основанием для принятия административных мер в отношении руководителей, не выполняющих свои обязательства. Дополнительная информация сегодня собирается со всех муниципалитетов. Вся эта система выверяется и анализируется сегодня, главам муниципальных образований направлены соответствующие инструктивные письма, рассказал министр.

Также Биктуганов отметил, что запланированные на ближайшее время мероприятия в учебных заведениях региона, отменяться или переноситься не будут.

Напомним, после того, как в гимназии Казани 11 мая были убиты 9 человек, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Министерству общественной безопасности и Минобразования провести проверку в образовательных учреждениях региона.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроверкабезопасностьстрельбашколыобразованиеминистерство образованияказаньЮрий Биктуганов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы