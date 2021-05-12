Нарушений в ходе проверок после трагедии в Казани в свердловских школах не найдено

Нарушений безопасности в школах Свердловской области в ходе проверок, организованных по поручению Куйвашева после стрельбы в гимназии Казани, не нашли.

Специалисты рабочей группы при участии Росгвардии провели проверки на предмет безопасности в школах региона и не выявили нарушений, сообщил на пресс-конференции в «Интерфаксе» министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов. Он отметил, что окончательные результаты станут известны в течение дня. Если будут выявлены нарушения, они станут основанием для принятия административных мер в отношении руководителей, не выполняющих свои обязательства. Дополнительная информация сегодня собирается со всех муниципалитетов. Вся эта система выверяется и анализируется сегодня, главам муниципальных образований направлены соответствующие инструктивные письма, рассказал министр. Также Биктуганов отметил, что запланированные на ближайшее время мероприятия в учебных заведениях региона, отменяться или переноситься не будут. Напомним, после того, как в гимназии Казани 11 мая были убиты 9 человек, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Министерству общественной безопасности и Минобразования провести проверку в образовательных учреждениях региона. Проверки пройдут в свердловских школах из-за стрельбы в Казани

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