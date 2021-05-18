Найдено два трупа: на Чусовском тракте под Екатеринбургом сгорели дома

Найдено два трупа: на Чусовском тракте под Екатеринбургом сгорели дома
Найдено два трупа: на Чусовском тракте под Екатеринбургом сгорели дома
Сегодня, 19:28ПроисшествияФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Пожар случился в садовом товариществе под Екатеринбургом. Там на территории СНТ «Визовец-5» на Чусовском тракте вспыхнули дома. Были обнаружены два трупа.

Инцидент случился днем 18 мая. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К 14.40 открытое горение было ликвидировано. Тушением возгорания занимались 4 единицы техники и 17 пожарных, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Теперь обстоятельства гибели устанавливает следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Для того, чтобы определить точную причину смерти граждан, были назначены судебно-медицинские экспертизы. Также устанавливается причина возгорания, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Погибшими оказались пожилые местные жители 1934 и 1935 годов рождения. Их тела повредил огонь. Отмечается, что в коллективном саду пенсионеры проживали с мая по октябрь.

По имеющимся данным, это ЧП не связано с криминалом,подчеркнул глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото:пресс-служба СКР по Свердловской области

Напомним, в Свердловской области продолжаются лесные пожары. 15 мая сообщалось о возгорании массива под Екатеринбургом.

Сюжеты:
Екатеринбург
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