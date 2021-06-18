Пожар начался на территории уральского заповедника «Денежкин камень»

Вспыхнул пожар ночью 18 июня 2021 года в заповеднике «Денежкин Камень» в Свердловской области, который начался в районе Вересового Увала, в нескольких километрах от реки Сосьвы.

В данный момент площадь пожара составляет 6,2 гектара. Предположительно, причиной пожара могли стать сухие грозы. Несколько дней на территории заповедника действовало предупреждение 5 класса пожарной опасности по погодным условиям. Выдача пропусков на посещение экологических маршрутов была приостановлена, сообщает пресс-служба заповедника. По словам пресс-секретаря «Денежкиного Камня» Роберта Карапетян, пожар обнаружили утром в 06:00. Очаг возгорания был обширный. Сейчас там работают 9 инспекторов заповедника, которые прокладывают минерализованную полосу. Ближе к вечеру приедут 10 человек от МЧС для тушения пожара. Также на помощь придут 18 человек от Авиалесоохраны: 12 человек из уральского отряда, а 6 человек — из федерального. Напомним, в 2020 году пожар в заповеднике, который возник на том же самом месте, что и нынешний, тушили три недели. Пламя вспыхнуло 17 июля 2020 года, локализовали его на площади 120 гектаров только 31 июля. А ликвидировали пожар только 7 августа. Смог от пожара распространился по всей области. По словам жителей ближайших деревень, пожар случился по вине людей, которые нарушили правила посещения заповедника. Прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 262 УК РФ «Нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба».

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