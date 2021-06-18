Трое лже-газовиков из Нижнего Тагила попались в Сыктывкаре

Для троих тагильчан была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Группу обвиняют в мошенничестве организованной группой.
По версии следствия, обвиняемые ходили по квартирам в Сыктывкаре и предлагали услуги по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Они выманили у граждан 176,2 тысячи рублей.
Под стражей задержанные пробудут до 15 августа 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
Напомним, в декабре 2020 года полицией была задержана банда лже-газовиков, которая промышляла в Свердловской и Курганской областях. Их жертвами становились пенсионеры. Работали обвиняемые по одной схеме. Девушка отвлекала хозяина квартиры и уводила на кухню, чтобы проверить «газовое оборудование». В это время двое молодых людей похищали деньги из квартиры.