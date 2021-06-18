Трое лже-газовиков из Нижнего Тагила попались в Сыктывкаре

Три жителя Нижнего Тагила представлялись работниками газовых служб в Сыктывкаре. В общей сложности сумма нанесенного ими ущерба составила почти 200 тысяч рублей. На данный момент они арестованы.

Для троих тагильчан была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Группу обвиняют в мошенничестве организованной группой. По версии следствия, обвиняемые ходили по квартирам в Сыктывкаре и предлагали услуги по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Они выманили у граждан 176,2 тысячи рублей. Под стражей задержанные пробудут до 15 августа 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми. Напомним, в декабре 2020 года полицией была задержана банда лже-газовиков, которая промышляла в Свердловской и Курганской областях. Их жертвами становились пенсионеры. Работали обвиняемые по одной схеме. Девушка отвлекала хозяина квартиры и уводила на кухню, чтобы проверить «газовое оборудование». В это время двое молодых людей похищали деньги из квартиры.

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