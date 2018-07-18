Женщине срезало крышей голову в ДТП с лосем на трассе под Екатеринбургом

По информации очевидцев, водитель пытался затормозить, но не успел. В результате ДТП у машины была повреждена крыша, которая срезала голову женщине, сидевшей на переднем сиденье. Ее муж, находившийся за рулем, госпитализирован, сообщают «Вечерние ведомости».