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Женщине срезало крышей голову в ДТП с лосем на трассе под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщине срезало крышей голову в ДТП с лосем на трассе под Екатеринбургом

Сегодня, 16:00Происшествия
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