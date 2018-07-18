Женщине срезало крышей голову в ДТП с лосем на трассе под Екатеринбургом

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На трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский произошла авария из-за выбежавшего на дорогу лося. Один из автомобилей не успел затормозить и сбил животное. В результате ДТП погибла женщина-пассажир и пострадал мужчина-водитель.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 17 июля на трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский автомобиль Chevrolet сбил выбежавшего на дорогу лося.
По информации очевидцев, водитель пытался затормозить, но не успел. В результате ДТП у машины была повреждена крыша, которая срезала голову женщине, сидевшей на переднем сиденье. Ее муж, находившийся за рулем, госпитализирован, сообщают «Вечерние ведомости».
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Фото: «Вечерние ведомости»
Родственники супругов рассказали, что семейная пара ехала в аэропорт «Кольцово», для того чтобы оттуда отправиться в путешествие в Турцию.
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