13-летняя девочка умерла при невыясненных обстоятельствах в Екатеринбурге
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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17 ноября около 16:00 в подъезде дома №17 на проспекте Седова в Екатеринбурге при невыясненных обстоятельствах умерла 13-летняя школьница.
Сюжеты: Екатеринбург
17 ноября около 16:00 в Екатеринбурге погибла 13-летняя школьница. По информации Е1.ru, две девочки возвращались после уроков и зашли в подъезд дома №17 на проспекте Седова. Через некоторое время одна из девочек умерла. Конкретная причина смерти ребенка неизвестна.
В Следственном комитете подтвердил факт происшествия и заверили, что в смерти ребенка нет криминала.
В настоящий момент следственный отдел Железнодорожного района Екатеринбурга проводит проверку.
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