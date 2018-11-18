13-летняя девочка умерла при невыясненных обстоятельствах в Екатеринбурге

17 ноября около 16:00 в Екатеринбурге погибла 13-летняя школьница. По информации Е1.ru, две девочки возвращались после уроков и зашли в подъезд дома №17 на проспекте Седова. Через некоторое время одна из девочек умерла. Конкретная причина смерти ребенка неизвестна.