Аудитора Счетной палаты РФ обвиняют в присвоении 700 миллионов рублей

По предварительной информации, в 2011 году Михаил Меня, находясь в должности главы Ивановской области, объединился с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» и спланировал похищение денежных средств, в виде кредита предоставленных Министерством финансов России для поддержки региона. Экс-губернатором был утвержден ряд нормативно-правовых актов, позволивших перечислить ОАО «Ивановский бройлер» сумму в размере 700 миллионов рублей, которые позже были похищены преступной группировкой.