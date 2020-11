Аудитора Счетной палаты РФ обвиняют в присвоении 700 миллионов рублей

Следственный комитет РФ взял под стражу бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня, сообщает пресс-службы СК РФ.

Экс-губернатора обвиняют в присвоении 700 миллионов рублей из местного бюджета. По предварительной информации, в 2011 году Михаил Меня, находясь в должности главы Ивановской области, объединился с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» и спланировал похищение денежных средств, в виде кредита предоставленных Министерством финансов России для поддержки региона. Экс-губернатором был утвержден ряд нормативно-правовых актов, позволивших перечислить ОАО «Ивановский бройлер» сумму в размере 700 миллионов рублей, которые позже были похищены преступной группировкой. В результате, Михаил Меня обвиняется по статье 160 УК РФ (Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершённая группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). Наказание за данное преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы. Напомним, 9 ноября стало известно, что в отношении начальника отдела по работе с молодежью комитета по молодежной политике администрации Екатеринбурга Светланы Слепухиной возбудили уголовное дело. Чиновницу обвиняют в присвоении крупной суммы средств. В Екатеринбурге чиновницу обвиняют в хищении почти трехсот тысяч рублей из бюджета

