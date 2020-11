На Урале женщина запинала до смерти своего знакомого из-за рассыпавшейся мелочи

В Березовском женщина избила своего знакомого из-за рассыпавшейся мелочи. В результате мужчина скончался.

Березовский городской суд вынес приговор 41-летней безработной местной жительнице. Ее осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в марте 2019 года подсудимая находилась в арендованной ею комнате общежития. Она распивала спиртные напитки со своими знакомыми. Застолье началось утром, к обеду к компании присоединились еще двое знакомых мужчин. В ходе общения обвиняемой с одним из гостей возник конфликт. Поводом стало то, что последний лег на диван, который женщина содержала в чистоте. В ссору вмешался потерпевший, чтобы защитить женщину. В этот момент буйный гость нанес удар потерпевшему. Он упал и из его кармана высыпалась мелочь. Обвиняемая, будучи разозленной на обидчика и потерпевшего, которого она заподозрила в хищении денег, хозяйка комнаты начала пинать упавшего ногами по разным частям тела. После этого она выгнала всех гостей и больше не выходила из комнаты. Потерпевший остался без помощи в коридоре, а затем в подъезде общежития до утра. После этого он скончался от полученных травм. Мужчина, который ударил потерпевшего первым, уже находится в колонии, отбывая наказание по приговору, постановленному судом в ноябре 2019 года. Обвиняемая должна была явиться на суд в тот же день, однако она скрылась, не дождавшись последнего слова. В результате она находилась несколько месяцев в розыске. Суд приговорил женщину к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Напомним, в Екатеринбурге будут судить автохамку, которая обвиняется в жестоком избиении женщины-водителя. В Екатеринбурге будут судить автохамку за сломанный палец женщине-водителю

