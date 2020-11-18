На Урале женщина запинала до смерти своего знакомого из-за рассыпавшейся мелочи

В ходе общения обвиняемой с одним из гостей возник конфликт. Поводом стало то, что последний лег на диван, который женщина содержала в чистоте. В ссору вмешался потерпевший, чтобы защитить женщину. В этот момент буйный гость нанес удар потерпевшему. Он упал и из его кармана высыпалась мелочь. Обвиняемая, будучи разозленной на обидчика и потерпевшего, которого она заподозрила в хищении денег, хозяйка комнаты начала пинать упавшего ногами по разным частям тела. После этого она выгнала всех гостей и больше не выходила из комнаты.