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Два человека погибли в аварии на трассе Екатеринбург – Курган
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два человека погибли в аварии на трассе Екатеринбург – Курган

Сегодня, 10:41ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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