Два человека погибли в аварии на трассе Екатеринбург – Курган
Сегодня, 10:41ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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В утреннее время суток на 59-м километре трассы Екатеринбург – Курган столкнулись иномарка Audi и ВАЗ-2115. Два человека, находящиеся в русском автомобиле, погибли.
42-летний мужчина, ехавший в иномарке, направил автомобиль на встречную полосу движения. В это время по встречке ехал ВАЗ-2115, которым управлял 83-летний пенсионер.
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В результате столкновения водитель иномарки был доставлен в больницу с травмами разной степени тяжести. Пассажирка и водитель, ехавшие в ВАЗе, умерли на месте, информирует E1.ru.
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