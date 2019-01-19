Два человека погибли в аварии на трассе Екатеринбург – Курган

42-летний мужчина, ехавший в иномарке, направил автомобиль на встречную полосу движения. В это время по встречке ехал ВАЗ-2115, которым управлял 83-летний пенсионер.

В результате столкновения водитель иномарки был доставлен в больницу с травмами разной степени тяжести. Пассажирка и водитель, ехавшие в ВАЗе, умерли на месте, информирует E1.ru.