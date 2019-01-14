28 пострадавших: виновник ДТП с автобусом на Сибирском тракте осужден на два года

4 июня 2018 года водитель автомобиля марки Daewoo Nexia, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с автомобилем марки Fiat Ducato, направляясь по Сибирскому тракту. От удара автомобиль виновника вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом ПАЗ, курсировавшему по маршруту №64.

В результате ДТП 4 пассажира автобуса были госпитализированы, еще 24 – обратились за медицинской помощью.