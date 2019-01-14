28 пострадавших: виновник ДТП с автобусом на Сибирском тракте осужден на два года
Водитель, устроивший ДТП с участием автобуса на Сибирском тракте 4 июня 2018 года, приговорен к 2 годам колонии-поселения и лишен прав сроком на три года.
4 июня 2018 года водитель автомобиля марки Daewoo Nexia, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с автомобилем марки Fiat Ducato, направляясь по Сибирскому тракту. От удара автомобиль виновника вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом ПАЗ, курсировавшему по маршруту №64.
В результате ДТП 4 пассажира автобуса были госпитализированы, еще 24 – обратились за медицинской помощью.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил водителя машины марки Daewoo Nexia к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. также мужчина лишен права управлять транспортным средством сроком на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости