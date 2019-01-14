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28 пострадавших: виновник ДТП с автобусом на Сибирском тракте осужден на два года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Imprisoned wire caution fencing metal barbed wire 1785533

28 пострадавших: виновник ДТП с автобусом на Сибирском тракте осужден на два года

Сегодня, 16:34ОбществоФото: maxpixel.net
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