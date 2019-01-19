Штраф в 50 тысяч грозит продавцу павильона в Екатеринбурге за продажу пива подростку

В правоохранительные органы поступило сообщение о продаже алкогольной продукции гражданам, которым не исполнилось 18 лет. 17 января полицейские отследили продажу пива 15-летнему школьнику. Продавец не стал спрашивать у подростка документы.

Сотрудники МВД в момент передачи напитка вмешались в ситуацию. Они разъяснили реализатору о правонарушениях, которые были допущены.