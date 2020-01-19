Пациентов перевели в школу: в Екатеринбурге произошло возгорание в доме престарелых
Сегодня, 12:58ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в поселке Сылва Шалинского округа произошло возгорание в здании, где располагается фельдшерско-акушерский пункт и дом для престарелых, сообщает Znak.
Диспетчеры получили сигнал о возгорании вчера в 22:18. На втором этаже здания горел матрас на площади три квадратных метра. На первом этаже расположен ФАП, который не работал в момент происшествия, а на втором — центр социального обслуживания населения для людей преклонного возраста, где они пребывали круглосуточно.
Из дома престарелых было эвакуировано 22 человека. 20 из них являются пациентами, в том числе четверо — не транспортабельны. Пациентов временно разместили в местной школе.
Причины возгорания устанавливаются.
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