Пациентов перевели в школу: в Екатеринбурге произошло возгорание в доме престарелых

Диспетчеры получили сигнал о возгорании вчера в 22:18. На втором этаже здания горел матрас на площади три квадратных метра. На первом этаже расположен ФАП, который не работал в момент происшествия, а на втором — центр социального обслуживания населения для людей преклонного возраста, где они пребывали круглосуточно.