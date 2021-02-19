Огромные очереди из-за сбоя образовались в аэропорту Кольцово

Огромные очереди из-за сбоя образовались в аэропорту Кольцово

Сегодня, 14:06ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Огромные очереди возникли в аэропорту Кольцово из-за сбоя, связанного с регистрацией на рейсы. Перебой в работе произошёл ещё утром.

Неполадки в системе регистрации возникли примерно на час. В этот период сотрудники аэропорта успокаивали авиапассажиров и уверяли, что они смогут улететь в ближайшее время, пишет Znak.

В настоящее время работа сервисов восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы,сообщила пресс-служба аэропорта.

Также представители Кольцово отметили, что данное происшествие не повлияло на количество полётов. Пассажиры продолжали обслуживаться по мере возможности.

Напомним, в январе в аэропорту Кольцово был задержан рейс в Москву из-за пассажира, которому внезапно стало плохо перед полётом. Самолёту пришлось вылететь в столицу на час позже установленного времени.

Материалы по теме:
Кольцовоочередьаэропортсбой
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы