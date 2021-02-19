Огромные очереди из-за сбоя образовались в аэропорту Кольцово

Неполадки в системе регистрации возникли примерно на час. В этот период сотрудники аэропорта успокаивали авиапассажиров и уверяли, что они смогут улететь в ближайшее время, пишет Znak.
В настоящее время работа сервисов восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы,сообщила пресс-служба аэропорта.
Также представители Кольцово отметили, что данное происшествие не повлияло на количество полётов. Пассажиры продолжали обслуживаться по мере возможности.
Напомним, в январе в аэропорту Кольцово был задержан рейс в Москву из-за пассажира, которому внезапно стало плохо перед полётом. Самолёту пришлось вылететь в столицу на час позже установленного времени.