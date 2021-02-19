Применивший силу к женщине из Асбеста полицейский будет наказан

Применивший силу к женщине из Асбеста полицейский будет наказан

Сегодня, 19:48ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В отношении начальника службы участковых уполномоченных ОВД города Асбеста майора Александра Романюка началась служебная проверка после того, как полицейский применил силу к женщине, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски в магазине.

Инцидент произошел 7 октября 2020 года. В тот день Романюк зашел в магазин без маски, тем самым он нарушил указ губернатора Свердловской области. Заметив майора, одна из покупательниц сделала ему замечание, достала телефон и начала снимать полицейского на камеру, сообщает Znak со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

После опубликованного видео, на котором можно заметить, что сотрудник правоохранительных органов применяет силу к женщине, в Асбесте началась служебная проверка.

В отношении Александра Романюка, по словам полковника Горелых, «будут приняты адекватные меры реагирования».

Видео:группа "Народное телевидение Асбеста" во "Вконтакте"

Напомним, на гражданку из Асбеста полицейским был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Материалы по теме:
проверкаполицияАсбестзамечаниекоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы