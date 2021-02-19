Применивший силу к женщине из Асбеста полицейский будет наказан

В отношении начальника службы участковых уполномоченных ОВД города Асбеста майора Александра Романюка началась служебная проверка после того, как полицейский применил силу к женщине, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски в магазине.

Инцидент произошел 7 октября 2020 года. В тот день Романюк зашел в магазин без маски, тем самым он нарушил указ губернатора Свердловской области. Заметив майора, одна из покупательниц сделала ему замечание, достала телефон и начала снимать полицейского на камеру, сообщает Znak со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. После опубликованного видео, на котором можно заметить, что сотрудник правоохранительных органов применяет силу к женщине, в Асбесте началась служебная проверка. В отношении Александра Романюка, по словам полковника Горелых, «будут приняты адекватные меры реагирования». Видео: группа "Народное телевидение Асбеста" во "Вконтакте" Напомним, на гражданку из Асбеста полицейским был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Оштрафовал за замечание: полицейский начальник из Асбеста оказался COVID-диссидентом

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