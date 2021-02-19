Применивший силу к женщине из Асбеста полицейский будет наказан

Инцидент произошел 7 октября 2020 года. В тот день Романюк зашел в магазин без маски, тем самым он нарушил указ губернатора Свердловской области. Заметив майора, одна из покупательниц сделала ему замечание, достала телефон и начала снимать полицейского на камеру, сообщает Znak со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
После опубликованного видео, на котором можно заметить, что сотрудник правоохранительных органов применяет силу к женщине, в Асбесте началась служебная проверка.
В отношении Александра Романюка, по словам полковника Горелых, «будут приняты адекватные меры реагирования».
Напомним, на гражданку из Асбеста полицейским был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).