Посылка из Китая: студент из Екатеринбурга подозревается в сбыте наркотиков

Уральские таможенники задержали молодого человека, получавшего наркотики по почте. 21-летний житель уральской столицы получил из Китая посылку, в которой находилось запрещенное вещество.

По словам студента, в столицу Урала он приехал из Каменска-Уральского для получения высшего образования. Денежные средства он добывал при помощи распространения наркотиков.

Таможенники выяснили, что студент делал по городу закладки. В квартире молодого человека не были найдены наркотики, так как он специально арендовал для хранения веществ комнату.