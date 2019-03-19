Посылка из Китая: студент из Екатеринбурга подозревается в сбыте наркотиков
Студент екатеринбургского вуза предстанет перед судом за распространение наркотических веществ.
Уральские таможенники задержали молодого человека, получавшего наркотики по почте. 21-летний житель уральской столицы получил из Китая посылку, в которой находилось запрещенное вещество.
По словам студента, в столицу Урала он приехал из Каменска-Уральского для получения высшего образования. Денежные средства он добывал при помощи распространения наркотиков.
Таможенники выяснили, что студент делал по городу закладки. В квартире молодого человека не были найдены наркотики, так как он специально арендовал для хранения веществ комнату.
В настоящий момент в отношении молодого человека возбуждены два дела по УК РФ. За контрабанду и распространение наркотических средств молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы, информирует пресс-служба Уральского таможенного управления.