Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Посылка из Китая: студент из Екатеринбурга подозревается в сбыте наркотиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
3be49ba1e59305a6398e918bb30395210e1a14ad 700

Посылка из Китая: студент из Екатеринбурга подозревается в сбыте наркотиков

Сегодня, 16:45ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Читайте
также
Объявлен сбор 18,9 млн рублей для пересадки костного мозга годовалому Саше
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах