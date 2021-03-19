Отказал двигатель: самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренное приземление

Отказал двигатель: самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренное приземление

Сегодня, 21:49ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Самолет «Уральских авиалиний», который летел по рейсу Анталья (Турция) -Москва, совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. У самолете отключился один из двигателей.

Данный рейс является регулярным. В момент приземления на воздушном судне находилось 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов,сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что посадка была осуществлена в штатном режиме, обошлось без пострадавших. Авиакомпания направила в Ростов-на-Дону резервный борт.

Напомним, 250 миллионов рублей на субсидирование вылетов из Екатеринбурга выделили свердловские власти. Планируется, что это поможет снизить цену авиабилета и сделает полеты доступнее.

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