В Екатеринбурге студенту грозит отчисление за участие в акции у Драмтеатра

Студента задержали за участие в акции противников строительства Храма-на-Драме. По информации паблика, студента вызвал замдекана Юрий Могильников и грозил отчислить его за неуспеваемость, хотя Савельев имеет только две академические задолженности. Затем Антону предложили взять академический отпуск и пойти в армию.