В Екатеринбурге студенту грозит отчисление за участие в акции у Драмтеатра
Сегодня, 15:47ПроисшествияФото: группа «Типичный Екатеринбург»
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В Екатеринбурге Антона Савельева задержали в сквере у Драмтеатра, после чего руководство УрГУПСа пригрозило отчислить студента, а затем предложило ему взять академический отпуск и пойти в армию, сообщает паблик «Типичный Екатеринбург» в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Студента задержали за участие в акции противников строительства Храма-на-Драме. По информации паблика, студента вызвал замдекана Юрий Могильников и грозил отчислить его за неуспеваемость, хотя Савельев имеет только две академические задолженности. Затем Антону предложили взять академический отпуск и пойти в армию.
Декан электротехнического факультета Вячеслав Башуров заявил журналистам, что информация об отчислении ложная.
Напомним, в Екатеринбурге с 13 мая проходят акции в защиту сквера у Драмтеатра, где началось строительство Храма святой Екатерины. Количество задержанных противников превысило 100 человек.
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