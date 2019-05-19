В Нижнем Тагиле загорелось общежитие на Вагонке
Сегодня, 19:15ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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В Нижнем Тагиле произошел пожар в здании общежития на улице Юности, 3/3 На месте до сих пор работают службы МЧС.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили TagilCity.ru очевидцы, возгорание произошло в вестибюле общежития. На место приехали семь пожарных машин и скорая помощь. Как рассказали местные жители, пожар уже потушен.
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В Единой дежурно-диспетчерской службе Нижнего Тагила и МЧС отказались комментировать произошедшее, пока их сотрудники не исследуют всё здание.
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