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В Нижнем Тагиле загорелось общежитие на Вагонке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле загорелось общежитие на Вагонке

Сегодня, 19:15ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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