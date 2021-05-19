Пассажиров метро эвакуировали в Екатеринбурге

Инцидент случился вечером 19 мая. Из-за пришествия на станции «Геологическая» образовалась очередь, после чего открыли второй эскалатор. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, срочные меры были приняты в связи с обнаружением двух подозрительных предметов на «Ботанической» и «Геологической». Там нашли сумку и рюкзак, пишет Е1.
На Ботанике забывчивый пассажир уже найден, это житель Уралмаша, гражданин Ракушин 1968 года рождения. Сейчас сыщики проводят с ним профилактическую работу,подчеркнул полковник Горелых.
На второй станции профилактические мероприятия продолжаются, после них метро продолжит функционировать в штатном режиме.
Напомним, 13 мая стало известно, что после трагедии в гимназии Казани эвакуация школ в рамках учений началась в Екатеринбурге.