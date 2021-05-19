Пассажиров метро эвакуировали в Екатеринбурге

Пассажиров метро эвакуировали в Екатеринбурге
Пассажиров метро эвакуировали в Екатеринбурге
Сегодня, 19:37ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Жителей Екатеринбурга эвакуировали со станций метро «Геологическая», «Чкаловская» и «Ботаническая». Очевидцы рассказали, что об эвакуации их предупредили по громкой связи. Полицейские призывали пассажиров, забывших вещи, вернуться для того, чтобы их забрать.

Инцидент случился вечером 19 мая. Из-за пришествия на станции «Геологическая» образовалась очередь, после чего открыли второй эскалатор. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, срочные меры были приняты в связи с обнаружением двух подозрительных предметов на «Ботанической» и «Геологической». Там нашли сумку и рюкзак, пишет Е1.

На Ботанике забывчивый пассажир уже найден, это житель Уралмаша, гражданин Ракушин 1968 года рождения. Сейчас сыщики проводят с ним профилактическую работу,подчеркнул полковник Горелых.

На второй станции профилактические мероприятия продолжаются, после них метро продолжит функционировать в штатном режиме.

Напомним, 13 мая стало известно, что после трагедии в гимназии Казани эвакуация школ в рамках учений началась в Екатеринбурге.

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