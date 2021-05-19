Полуголый мужчина с ножом задержан у школы в Екатеринбурге

Инцидент произошел у школы № 81 на улице Избирателей в Екатеринбурге около полудня во вторник, 18 мая. При попытке прорваться через забор мужчине, который по словам очевидцев находился в неадекватном состоянии, преградил путь охранник. Он успел нажать тревожную кнопку и вызвать подмогу.
Я живу рядом с этой школой. Сегодня, гуляя со своим ребенком, я видела, как его забирали правоохранители. Он кричал: «Я сожгу ваших детей» — и был с ножом, рассказала очевидица произошедшего Е1.
Она отметила, что многие дети видели происходящее, ведь в это время у них уже закончились уроки.
Задержание проводили сотрудники Росгвардии. В ведомстве сообщили, что у школы при попытке проникновения на территорию были задержаны двое мужчин. Они переданы полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним, 17 мая из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуировали учащихся и преподавателей школ. Письма с угрозами на электронную почту получили три учебных заведения.