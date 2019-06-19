В Екатеринбурге легковушка после ДТП вылетела на тротуар и сбила коляску

Авария произошла на пересечении улиц Московская и Островского. Водитель ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу иномарке. Водитель и пассажирка оказались зажатыми в салоне, поэтому спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать пострадавших.

Во время ДТП на тротуаре стояли люди, ожидавшие зеленый сигнал светофора. Отечественный автомобиль задел детскую коляску с 8-месячным мальчиком, от чего та упала на бок.