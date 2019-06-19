В Екатеринбурге легковушка после ДТП вылетела на тротуар и сбила коляску
Сегодня, 16:50ПроисшествияФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге ВАЗ-2114 на полном ходу столкнулся с Mazda 3, от чего отечественный автомобиль вылетел на тротуар и задел детскую коляску. 8-месячного ребенка госпитализировали с ушибами головы, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла на пересечении улиц Московская и Островского. Водитель ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу иномарке. Водитель и пассажирка оказались зажатыми в салоне, поэтому спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать пострадавших.
Во время ДТП на тротуаре стояли люди, ожидавшие зеленый сигнал светофора. Отечественный автомобиль задел детскую коляску с 8-месячным мальчиком, от чего та упала на бок.
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Мальчика госпитализировали с ушибами головы. Водитель ВАЗ получил ушиб грудной клетки и перелом позвоночника, пассажирка госпитализирована с переломами голени и костей таза.
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