Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
В Екатеринбурге легковушка после ДТП вылетела на тротуар и сбила коляску
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2c539cec2fce9c895785b0d63d7a7e8421d4b0fc2 1200

В Екатеринбурге легковушка после ДТП вылетела на тротуар и сбила коляску

Сегодня, 16:50ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»