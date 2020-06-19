Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался

В конце мая бывший глава республики был госпитализирован в Санкт-Петербурге. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию, а также высокий процент поражения легких. По информации издания, он был подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее Михаил Игнатьев стал участником двух скандалов. Он обратился к сотрудникам СМИ с призывом «мочить» тех журналистов, которые критикую власть. Позднее он извинился и пояснил, что имел ввиду публичное порицание непорядочных коллег, пишущих заказные статьи. Через некоторое время он пошутил над сотрудником МЧС, заставив его прыгать за ключами от новых служебных машин. Видео попало в социальные сети и СМИ. Подобное поведение глава МЧС России назвал недопустимым, а в «Единой России» его осудили. В конце января 2020 года он был исключен из партии, а затем его уволил Владимир Путин. Позднее он пытался оспорить свою отставку в Верховном суде.