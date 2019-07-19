Из Рефтинского закрытого спецучреждения сбежали два подростка

Приметы 14-летнего подростка: рост около 185 см, вес 86 кг, рыжие волосы, серо-голубые глаза, прямой нос, тонкие губы, подбородок с ямочкой. Второй подросток ростом около 163 см, его вес 60 кг. У мальчика темные волосы, карие глаза, прямой нос и тонкие губы.