Из Рефтинского закрытого спецучреждения сбежали два подростка
Сегодня, 18:10ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из «Рефтинского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа» сбежали 14-летний и 15-летний подростки, сообщает издание Znak.
Поиском мальчиков занимаются полиция территориального ОВД и розыскного управления регионального МВД.
Приметы 14-летнего подростка: рост около 185 см, вес 86 кг, рыжие волосы, серо-голубые глаза, прямой нос, тонкие губы, подбородок с ямочкой. Второй подросток ростом около 163 см, его вес 60 кг. У мальчика темные волосы, карие глаза, прямой нос и тонкие губы.
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Подростки были одеты в синюю футболку, черные спортивные штаны и синие ботинки с красной полосой.
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