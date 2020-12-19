Под Нижним Тагилом сгорел жилой дом

Инцидент произошел 19 декабря, примерно в 12.00. На место пожара прибыли экстренные службы. Потушить огонь получилось не сразу. Как гласит предварительная информация, в пожаре погибла 80-летняя пенсионерка, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».
В Отделе надзорной деятельности редакции TagilCity.ru рассказали, что огонь был ликвидирован. Гибель пожилой женщины там не подтвердили, но и не опровергли.
На месте пожара работает дознаватель, отметили в ведомстве.
Напомним, 16 декабря в Нижнем Тагиле из-за неправильного обустройства печей сгорели баня и частный дом.