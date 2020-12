Под Нижним Тагилом сгорел жилой дом

В поселке Черноисточинск, на улице Некрасова, загорелся жилой дом.

Инцидент произошел 19 декабря, примерно в 12.00. На место пожара прибыли экстренные службы. Потушить огонь получилось не сразу. Как гласит предварительная информация, в пожаре погибла 80-летняя пенсионерка, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». В Отделе надзорной деятельности редакции TagilCity.ru рассказали, что огонь был ликвидирован. Гибель пожилой женщины там не подтвердили, но и не опровергли. На месте пожара работает дознаватель, отметили в ведомстве. Напомним, 16 декабря в Нижнем Тагиле из-за неправильного обустройства печей сгорели баня и частный дом. Виноваты печи: в Нижнем Тагиле сгорели частный дом и баня

