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ГИБДД, скорая и МЧС: улица Челюскинцев в Нижнем Тагиле была перекрыта спецслужбами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД, скорая и МЧС: улица Челюскинцев в Нижнем Тагиле была перекрыта спецслужбами

Сегодня, 19:11ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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