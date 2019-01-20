ГИБДД, скорая и МЧС: улица Челюскинцев в Нижнем Тагиле была перекрыта спецслужбами
Сегодня, 19:11ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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20 января около 18:00 сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Челюскинцев на ГГМ в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
20 января около 18:00 сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Челюскинцев на ГГМ в Нижнем Тагиле.
Проезд был полностью перекрыт, на круговой дежурил сотрудник ГИБДД в шлеме, сообщила тагильчанка редакции TagilCity.ru.
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К месту происшествия прибыл пожарный расчет и две бригады скорой помощи. Движение перекрыли сотрудники полиции в бронежилетах и шлемах.
Это была проверка оперативной информации, ничего криминального не произошло, рассказала начальник пресс-службы МВД Нижнего Тагила Элина Балуца редакции TagilCity.ru.
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