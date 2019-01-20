ГИБДД, скорая и МЧС: улица Челюскинцев в Нижнем Тагиле была перекрыта спецслужбами

20 января около 18:00 сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Челюскинцев на ГГМ в Нижнем Тагиле.

Проезд был полностью перекрыт, на круговой дежурил сотрудник ГИБДД в шлеме, сообщила тагильчанка редакции TagilCity.ru.

К месту происшествия прибыл пожарный расчет и две бригады скорой помощи. Движение перекрыли сотрудники полиции в бронежилетах и шлемах.