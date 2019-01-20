«Произошла вспышка газа»: квартира сгорела в Нижней Салде

В пятницу 18 января жительница квартиры в доме на улице Строителей, 38 в Нижней Салде вызвала сотрудников ГАЗЭКС. Женщина рассказала, что накануне 16 января проходил плановый осмотр и проверка газовых печей и вентелей. Газовщики предложили хозяйке заменить газовый вентель.

По словам хозяйки трехкомнатной квартиры, сотрудники ГАЗЭКС пришли втроем. Женщина рассказала, что специалисты не стали отключать подачу газа по стояку, а заткнули трубу тряпкой. Один из мужчин открыл окно.

Плита у нас с электроподжигом. Видимо, один из ребят его задел. Произошла вспышка газа. Они сразу закричали: «Леха, беги! выключай кран!», рассказала подробности случившегося владелица сгоревшей квартиры.

По информации Vsalde.ru, в результате пожара человеческих жертв удалось избежать. Погибли две кошки. Трехкомнатная квартира выгорела полностью кроме закрытой комнаты. По словам хозяйки квартиры, сгорела бытовая техника на сумму более 500 тысяч рублей.

Из-за сильного пламени в квартире на четвертом этаже лопнуло стекло и закоптилось все внутри квартиры. Нижние этажи залиты водой.

На место происшествия прибыли 11 спасателей и четыре единицы техники. Сотрудники МЧС вывели по лестничным пролетом с помощью дыхательных аппаратов вывели 8 жильцов.