В Екатеринбурге задержаны четверо участников банды наркоторговцев

По месту проживания наркосбытчиков было обнаружено в общей сложности два с лишним килограмма наркотиков различного вида.

Следственным отделом регионального УФСБ в отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.