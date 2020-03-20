В Екатеринбурге задержаны четверо участников банды наркоторговцев
Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге, при поддержке управления Росгвардии и ОМОН задержаны четверо наркоторговцев, которые, по данным УФСБ по Свердловской области, входили в преступную межрегиональную группу, сообщает интернет-издание Znak.
Члены группы устраивали закладки в Первоуральске возле садоводческого товарищества «Волчиха».
По месту проживания наркосбытчиков было обнаружено в общей сложности два с лишним килограмма наркотиков различного вида.
Следственным отделом регионального УФСБ в отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
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