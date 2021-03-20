Сосулька пробила голову ученику на крыльце школы в Каменске-Уральском

Также мама ребенка рассказала, что директор школы предложила оплатить лечение и препараты, но оно было бесплатным по ОМС, и семья отказалась. Проблема оказалась в том, что крышу учебного учреждения нужно менять, но денег на это не выделяется. После происшествия опасные места оградили лентой, теперь каждое утро у школы дежурит сотрудник и не подпускает туда детей.