Сосулька пробила голову ученику на крыльце школы в Каменске-Уральском

Сосулька пробила голову ученику на крыльце школы в Каменске-Уральском

Сегодня, 11:47ПроисшествияФото: Е1
300 тысяч рублей пытаются отсудить родители ученика у школы Каменска-Уральского, которому сосулька пробила голову на крыльце учебного учреждения.

Родители третьеклассника в Каменске-Уральском предъявили гражданский иск на 300 тысяч рублей к школе № 2. В ноябре 2020 года мальчику пробило голову сосулькой, которая упала с крыши. Это случилось на школьном крыльце, когда Саша шел на уроки.

По словам матери, классный руководитель позвонил ей только через час после происшествия. Она забрала сына из школьного медицинского кабинета и повезла в больницу сама. Рана оказалась неглубокая, однако школьнику наложили четыре шва. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, МРТ показало, что патологий нет.

Неделю третьеклассник находился в больнице под наблюдением врачей. Сейчас он ходит в школу, но к полноценным тренировкам в секции бокса его не допустят еще год.

Также мама ребенка рассказала, что директор школы предложила оплатить лечение и препараты, но оно было бесплатным по ОМС, и семья отказалась. Проблема оказалась в том, что крышу учебного учреждения нужно менять, но денег на это не выделяется. После происшествия опасные места оградили лентой, теперь каждое утро у школы дежурит сотрудник и не подпускает туда детей.

Но днем уже никто не дежурит. Я понимаю, на весь день дежурного на улицу не выставишь, пояснила мама пострадавшего Е1.

16 ноября был заключен договор на очистку кровли, 20 ноября крыша должна была быть очищена, однако происшествие случилось в 7:30, по словам начальника управления образования Каменска-Уральского Лейлы Миннуллиной. Она принесла извинения родителям и пояснила, что сейчас рассматривается вопрос о реконструкции кровли, чтобы в дальнейшем не допустить таких ситуаций.

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