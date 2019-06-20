Под Нижним Тагилом пенсионер погиб при пожаре в частном доме

Информация о пожаре в селе Шиловка поступила в МЧС 20 июня в 05:47. Горел частный дом на улице Кирова. О возгорании сообщили жители поселка, которые заметили пламя по пути на работу. Площадь пожара составила 154 квадратных метра. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 8 человек личного состава. Из-за обширной площади пожару присвоили ранг 1БИС.

В коридоре дома спасатели обнаружили тело отца хозяйки квартиры. По предварительной версии, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электроприбора. В сгоревшем доме находились два обогревателя, один из которых был обнаружен в кухне, в месте расположения очага пожара. По словам соседей, мужчина не топил печь, а использовал электрические обогреватели.