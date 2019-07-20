В Нижнем Тагиле из спорткомплекса эвакуировали 65 человек
Сегодня, 10:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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19 июля из спортивного комплекса «Металлург-Форум» эвакуировали 50 детей и 15 взрослых. В здании произошло короткое замыкание в электрооборудовании, сообщает РИА «Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Замыкание произошло на первом этаже комплекса. Людей эвакуировали в целях безопасности, пострадавших нет.
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