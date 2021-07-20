Неудавшегося грабителя банков в Екатеринбурге отправили в колонию на 11 лет

Мужчину, два раза совершавшего налёты на банки, отправили в колонию на 11 лет. Инцидент произошел ещё в 2019 году.

Первое ограбление он попытался совершить 19 августа. Придя в отделение Сбербанка на улице Смазчиков, 3. Чтобы скрыть лицо, мужчина надел кепку и очки, а в руках у него был предмет, с виду напоминающий гранату. Злоумышленник угрожал взорвать помещение, если ему не дадут денег. На тот момент в кассе банка было бале 2,3 миллионов рублей. Менеджер банка испугалась и сбежала из кассовой зоны. Мужчина, поняв, что деньги ему не достать самостоятельно сбежал. Об этом сообщили в областной прокуратуре. На второе преступление мужчина пошел 13 сентября. Придя в отделение банка «УБРиР», расположенный на улице Учителей, 8 он достал предмет, внешне напоминающий пистолет. Для маскировки он использовал строительный жилет, строительную каску и медицинскую маску. Ограбление вновь сорвалось, так как кассир успела нажать тревожную кнопку. За нападение на банки суд отправил мужчину в колонию на 11 лет. Однако на оглашение приговора злоумышленник не явился. В настоящее время он объявлен в розыск. Также суд обязал нападавшего выплатить по 120 тысяч рублей компенсации пострадавшим сотрудникам банка.

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