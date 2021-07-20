За удар полицейского головой в лицо будут судить тагильчанина

За удар полицейского головой в лицо будут судить тагильчанина
За удар полицейского головой в лицо будут судить тагильчанина
Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru

Тагильчанина будут судить за удар в лицо полицейскому

До 5 лет лишения свободы грозит тагильчанину за удар полицейского головой в лицо. Мужчина проявил агрессию в отношении представителя власти прямо в отделе.

Уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила в скором времени рассмотрит суд. Мужчина ударил полицейского в лицо, находясь в отделе полиции, куда он был доставлен за дебош в одном из подъездов многоквартирного дома на Ленинградском проспекте.

За нападение на представителя власти тагильчанину теперь грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре Дзержинского района ИА «Все новости.

Напомним, за применение силы в отношении полицейского во время несанкционированной акции протеста в Екатеринбурге 23 января житель Каменска-Уральского рискует попасть в колонию.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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