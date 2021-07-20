За удар полицейского головой в лицо будут судить тагильчанина

Тагильчанина будут судить за удар в лицо полицейскому

До 5 лет лишения свободы грозит тагильчанину за удар полицейского головой в лицо. Мужчина проявил агрессию в отношении представителя власти прямо в отделе.

Уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила в скором времени рассмотрит суд. Мужчина ударил полицейского в лицо, находясь в отделе полиции, куда он был доставлен за дебош в одном из подъездов многоквартирного дома на Ленинградском проспекте. За нападение на представителя власти тагильчанину теперь грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре Дзержинского района ИА «Все новости. Напомним, за применение силы в отношении полицейского во время несанкционированной акции протеста в Екатеринбурге 23 января житель Каменска-Уральского рискует попасть в колонию. За удар в спину силовика участнику несогласованной акции грозит колония на Урале

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