За удар полицейского головой в лицо будут судить тагильчанина

Уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила в скором времени рассмотрит суд. Мужчина ударил полицейского в лицо, находясь в отделе полиции, куда он был доставлен за дебош в одном из подъездов многоквартирного дома на Ленинградском проспекте.
За нападение на представителя власти тагильчанину теперь грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре Дзержинского района ИА «Все новости.
Напомним, за применение силы в отношении полицейского во время несанкционированной акции протеста в Екатеринбурге 23 января житель Каменска-Уральского рискует попасть в колонию.