Тагильчанка покусала полицейскую после задержания в аэропорту Тюмени

Инцидент произошел в воздушном порту Тюмени около 03.00 в воскресенье, 23 мая.
Уроженка Нижнего Тагила закурила сигарету в неположенном месте — у входа в здание аэропорта. Подоспевшие к ней сотрудники транспортной полиции предложили ей проследовать в отдел полиции для составления административного протокола. Но в ответ дама начала нецензурно выражаться. А прибыв в отдел, в ходе личного досмотра нанесла представителю власти удар ногой, а вторую сотрудницу транспортной полиции укусила за палец.
В управлении на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении нарушительницы по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба ведомства.
В данный момент определяется наличие и тяжесть телесных повреждений у сотрудников полиции. Расследование продолжается.
Напомним, уголовное дело возбуждено на жительницу Екатеринбурга о нападении на полицейского. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. 25 марта женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ждала вылета в Турцию в аэропорте Кольцово. В итоге она была доставлена в линейный отдел МВД России и при оформлении административного протокола, ударила одного из сотрудника полиции в живот.