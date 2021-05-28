Тагильчанка покусала полицейскую после задержания в аэропорту Тюмени

Тагильчанка покусала полицейскую после задержания в аэропорту Тюмени
Тагильчанка покусала полицейскую после задержания в аэропорту Тюмени
Сегодня, 13:58ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
45-летняя тагильчанка покусала полицейскую после задержания в аэропорту Тюмени «Рощино» и ударила ногой другого стража правопорядка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в воздушном порту Тюмени около 03.00 в воскресенье, 23 мая.

Уроженка Нижнего Тагила закурила сигарету в неположенном месте — у входа в здание аэропорта. Подоспевшие к ней сотрудники транспортной полиции предложили ей проследовать в отдел полиции для составления административного протокола. Но в ответ дама начала нецензурно выражаться. А прибыв в отдел, в ходе личного досмотра нанесла представителю власти удар ногой, а вторую сотрудницу транспортной полиции укусила за палец.

В управлении на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении нарушительницы по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба ведомства.

В данный момент определяется наличие и тяжесть телесных повреждений у сотрудников полиции. Расследование продолжается.

Напомним, уголовное дело возбуждено на жительницу Екатеринбурга о нападении на полицейского. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. 25 марта женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ждала вылета в Турцию в аэропорте Кольцово. В итоге она была доставлена в линейный отдел МВД России и при оформлении административного протокола, ударила одного из сотрудника полиции в живот.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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