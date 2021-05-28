Тагильчанка покусала полицейскую после задержания в аэропорту Тюмени

Напомним, уголовное дело возбуждено на жительницу Екатеринбурга о нападении на полицейского. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. 25 марта женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ждала вылета в Турцию в аэропорте Кольцово. В итоге она была доставлена в линейный отдел МВД России и при оформлении административного протокола, ударила одного из сотрудника полиции в живот.