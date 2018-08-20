Легковой автомобиль оказался под КамАЗом в результате ДТП на Серовском тракте
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19 августа 2018 года около 16:30 на 280-м километре Серовского тракта произошло дорожно-транспортное происшествие.
Источник: E1.RU
Участниками аварии стали легковой автомобиль марки ВАЗ-2109 И КамАЗ.
Водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и въехал под задний мост грузовика, который стоял на обочине.
Передняя часть легкового автомобиля оказалась полностью под КамАЗом. Чтобы освободить людей из автомобиля, спасатели разрезали автомобиль.
Водитель и пассажиры ВАЗ-2109 остались живы, они доставлены в больницу.
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Фото: E1.ru
Видео
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Видео: E1.ru
Сотрудники ГИБДД проводят расследование деталей аварии.
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