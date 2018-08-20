Три человека спасены из горящего дома в Нижнем Тагиле

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения около 13:35. Горела квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Пархоменко.

В результате пожара было повреждено домашнее имущество хозяев квартиры.

Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 3 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.