Три человека спасены из горящего дома в Нижнем Тагиле

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19 августа 2018 года днем в Нижнем Тагиле произошел пожар.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Областная газета»
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения около 13:35. Горела квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Пархоменко.
В результате пожара было повреждено домашнее имущество хозяев квартиры.
Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 3 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Очаг возгорания огнеборцам удалось ликвидировать за шесть минут. В тушении пожара приняли участие семь человек личного состава, были задействованы три единицы спецтехники.
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