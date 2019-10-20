В ДТП под Пышмой два человека погибли и трое пострадали
Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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В ночь на 20 октября под Пышмой Opel Astra врезался в ограждение и перевернулся. В ДТП погибли две пассажирки, еще трое человек получили травмы, сообщает Е1.
Автомобиль ночью ехал из Пышмы в Талицу. За рулем иномарки находится 20-летний мужчина. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, водитель не справился с управлением и врезался в ограждение моста. В результате столкновения Opel перевернулся и загорелся. Пассажирки 1996 и 2001 годов рождения погибли на месте, трое пассажиров доставлены с медучреждение с различными травмами.
У водителя была взята кровь для анализа на алкоголь, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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