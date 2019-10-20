В ДТП под Пышмой два человека погибли и трое пострадали

Автомобиль ночью ехал из Пышмы в Талицу. За рулем иномарки находится 20-летний мужчина. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, водитель не справился с управлением и врезался в ограждение моста. В результате столкновения Opel перевернулся и загорелся. Пассажирки 1996 и 2001 годов рождения погибли на месте, трое пассажиров доставлены с медучреждение с различными травмами.