Участковый из Екатеринбурга стал фигурантом по делу об отравлении метанолом

СК РФ завел уголовное дело в отношении участкового отдела полиции № 12 Екатеринбурга за халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3. ст. 293 УК РФ). Об этом ЕАН сообщил источник в силовых ведомствах.