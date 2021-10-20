Участковый из Екатеринбурга стал фигурантом по делу об отравлении метанолом

СК РФ завел уголовное дело в отношении участкового отдела полиции № 12 Екатеринбурга за халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3. ст. 293 УК РФ). Об этом ЕАН сообщил источник в силовых ведомствах.
Ставший фигурантом уголовного дела сотрудник полиции выписывал штрафы торговцам контрафактом. По неподтвержденным данным количество жертв в результате отравления суррогатом достигло 30.
По данному факту сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области уже проводят служебную проверку, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Если в результате проверки факт халатного отношения к своим должностным обязанностям подтвердится, участкового уволят из системы МВД.
При установлении вины должностного лица его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к предусмотренной законодательством ответственности, добавил Валерий Горелых.
Напомним, с 7 по 14 октября неизвестное количество свердловчан приобрели метанол в одном из киосков Екатеринбурга. 18 человек в результате отравления контрафактом скончались. По делу задержали двух торговцев спиртным.