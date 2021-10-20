Участковый из Екатеринбурга стал фигурантом по делу об отравлении метанолом

Участковый из Екатеринбурга стал фигурантом по делу об отравлении метанолом
Участковый из Екатеринбурга стал фигурантом по делу об отравлении метанолом
Сегодня, 18:54ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
На участкового, который штрафовал торговцев нелегальным спиртным в Екатеринбурге, завели уголовное дело. Полицейскому грозят увольнение и срок.

СК РФ завел уголовное дело в отношении участкового отдела полиции № 12 Екатеринбурга за халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3. ст. 293 УК РФ). Об этом ЕАН сообщил источник в силовых ведомствах.

Ставший фигурантом уголовного дела сотрудник полиции выписывал штрафы торговцам контрафактом. По неподтвержденным данным количество жертв в результате отравления суррогатом достигло 30.

По данному факту сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области уже проводят служебную проверку, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Если в результате проверки факт халатного отношения к своим должностным обязанностям подтвердится, участкового уволят из системы МВД.

При установлении вины должностного лица его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к предусмотренной законодательством ответственности, добавил Валерий Горелых.

Напомним, с 7 по 14 октября неизвестное количество свердловчан приобрели метанол в одном из киосков Екатеринбурга. 18 человек в результате отравления контрафактом скончались. По делу задержали двух торговцев спиртным.

Сюжеты:
Отравление метиловым спиртом в Екатеринбурге
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