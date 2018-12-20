Провалившийся под лед рыбак был спасен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:10ПроисшествияФото: ПСС МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил»
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20 декабря на реке Тагил спасатели вызволили из воды 57-летнего рыбака. Мужчина решил перейти водоем.
Сюжеты: Нижний Тагил
На реке Тагил в районе Шихана тагильчанин провалился под лед. Спасатели «Центра защиты населения Нижнего Тагила» с помощью спецоборудования вытащили мужчину из воды. Рыбак госпитализирован в Центральную городскую больницу №4.
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На территории Нижнего Тагила есть замерзшие водоемы, по которым нельзя ходить зимой, так как вода постоянно перемешивается с другими потоками. Помимо этого, периодически происходит вброс теплых течений. Возле таких рек и прудов стоят таблички, запрещающие ходить по льду, сообщил информагентству «Все новости» старший инспектор ГИМНС Сергей Богдашин.
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