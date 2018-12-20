Провалившийся под лед рыбак был спасен в Нижнем Тагиле

На реке Тагил в районе Шихана тагильчанин провалился под лед. Спасатели «Центра защиты населения Нижнего Тагила» с помощью спецоборудования вытащили мужчину из воды. Рыбак госпитализирован в Центральную городскую больницу №4.

На территории Нижнего Тагила есть замерзшие водоемы, по которым нельзя ходить зимой, так как вода постоянно перемешивается с другими потоками. Помимо этого, периодически происходит вброс теплых течений. Возле таких рек и прудов стоят таблички, запрещающие ходить по льду, сообщил информагентству «Все новости» старший инспектор ГИМНС Сергей Богдашин.