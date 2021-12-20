За замечание убрать собаку без намордника из трамвая тагильчанин получил удар ножом

Мужчина решил помочь кондуктору и попросил нетрезвых пассажиров убрать из салона трамвая собаку без намордника. После конфликта он обнаружил, что получил ранение. Инцидент произошел в трамвае на маршруте № 10 в Нижнем Тагиле.

Пострадавший обратился в полицию с проникающей колото-резаной раной грудной клетки слева. Молодой человек ехал в трамвае вместе с супругой и 4-летней дочкой вечером. На остановке «Универсам» в вагон зашли двое нетрезвых мужчин с собакой. На ней не было намордника и поводка. Животное стало бегать по вагону. На замечание кондуктора с просьбой убрать собаку мужчины не отреагировали. Тогда мужчина решил ей помочь и тоже сделал замечание. Один из нетрезвых мужчин устроил скандал и ввязался в драку. Не доехав до остановки, кондуктор сорвала стоп-кран и буйных пассажиров выставили из салона. Ехавший с семьей мужчина после этого обнаружил кровь на куртке и понял, что его ранили, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Сотрудники полиции немедленно начали проверку. Под подозрением оказался 34-летний местный житель по кличке Шмак. Он уже был судим за грабеж, разбои и причинение вреда здоровью. Оперативники задержали его в состоянии сильного опьянения. Мужчина не отрицал конфликта, а на вопрос о ноже сообщил, что выбросил оружие, а также что носит его всегда для защиты. Фото: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское" В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент он заключен под стражу.

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