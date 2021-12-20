За замечание убрать собаку без намордника из трамвая тагильчанин получил удар ножом

За замечание убрать собаку без намордника из трамвая тагильчанин получил удар ножом
За замечание убрать собаку без намордника из трамвая тагильчанин получил удар ножом
Сегодня, 14:01ПроисшествияФото: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"
Мужчина решил помочь кондуктору и попросил нетрезвых пассажиров убрать из салона трамвая собаку без намордника. После конфликта он обнаружил, что получил ранение. Инцидент произошел в трамвае на маршруте № 10 в Нижнем Тагиле.

Пострадавший обратился в полицию с проникающей колото-резаной раной грудной клетки слева. Молодой человек ехал в трамвае вместе с супругой и 4-летней дочкой вечером. На остановке «Универсам» в вагон зашли двое нетрезвых мужчин с собакой. На ней не было намордника и поводка. Животное стало бегать по вагону. На замечание кондуктора с просьбой убрать собаку мужчины не отреагировали.

Тогда мужчина решил ей помочь и тоже сделал замечание. Один из нетрезвых мужчин устроил скандал и ввязался в драку. Не доехав до остановки, кондуктор сорвала стоп-кран и буйных пассажиров выставили из салона. Ехавший с семьей мужчина после этого обнаружил кровь на куртке и понял, что его ранили, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции немедленно начали проверку. Под подозрением оказался 34-летний местный житель по кличке Шмак. Он уже был судим за грабеж, разбои и причинение вреда здоровью. Оперативники задержали его в состоянии сильного опьянения. Мужчина не отрицал конфликта, а на вопрос о ноже сообщил, что выбросил оружие, а также что носит его всегда для защиты.

Фото:пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"

В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент он заключен под стражу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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