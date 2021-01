На Урале скотник задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней падчерицы

В Свердловской области в Талицком районе задержан местных житель, работающий скотником. Его подозревают в изнасиловании падчерицы. На момент преступления девочке было 12 лет.

Как гласят данные следствия, 35-летний мужчина совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетней в сентябре 2020 года, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что ранее мужчина имел две судимости: за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и за нарушение правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В результате на скотника возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста). Теперь ему грозит от 12 до 20 лет колонии. Напомним, в декабре в Екатеринбурге было заведено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в свыше 100 эпизодах изнасилования несовершеннолетней падчерицы. Насиловал падчерицу девять лет: на Урале завели уголовное дело в отношении педофила

