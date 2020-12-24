Областной суд отпустил домой обвиняемых в групповом изнасиловании полицейских

В июне текущего года трое сотрудников правоохранительных органов получили обвинительные приговоры. Андрей Бессарабов и Вячеслав Тропин были приговорены к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Вадим Мустафин к шести годам и шести месяцам лишения свободы.
В результате Свердловский областной суд принял решение отменить текущий приговор и заменить заключение под стражу на запрет определенных действий. Апелляционное определение вступило в законную силу.
Напомним, в сентябре стало известно, что в Нижнем Тагиле предъявили обвинение мужчине, который подозревается в совершении двух изнасилований.