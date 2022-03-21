Убивший школьника в Свердловской области заявил о попытке защитить семью

Подозреваемый на допросе озвучил другую версию. Якобы к нему домой ночью пришли неизвестные. Они стали угрожать расправой его семье. Мужчина не пустил их в квартиру. Когда компания ушла, он схватил нож, догнал их и стал наносить удары. После этого он скрылся.