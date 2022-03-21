Убивший школьника в Свердловской области заявил о попытке защитить семью

Показания участников потасовки противоречивы. Так, сестра погибшего заявила, что подозреваемый набросился на них сзади с ножом. По ее словам, в этот момент она, брат и тетя шли в магазин за сигаретами.
Женщины получили резаные раны, а юноша скончался на месте от нескольких ударов ножом в грудь.
Подозреваемый на допросе озвучил другую версию. Якобы к нему домой ночью пришли неизвестные. Они стали угрожать расправой его семье. Мужчина не пустил их в квартиру. Когда компания ушла, он схватил нож, догнал их и стал наносить удары. После этого он скрылся.
По данным «КП-Екатеринбург», подозреваемый ранее неоднократно был судим. Он привлекался к ответственности за угон в составе преступной группы, причинение легкого вреда здоровью и нападение на гаишника.
По факту убийства 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело. Убийце грозит до 15 лет тюрьмы.