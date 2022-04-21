Екатеринбургские супруги купили автомобиль с рук, не проверив должным образом документы. Через сутки после покупки на дороге их остановил сотрудник ГАИ, который рассказал, что машина числится угнанной.

Супруги из Екатеринбурга купили угнанный автомобиль марки Ford. Уже через час было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что к правоохранителям с заявлением обратилась владелица машины, сообщает Е1. По данным портала, пара увидела объявление о продаже данной машины 24 марта. Мужчина, который приехал показывать авто потенциальным покупателям сказал, что он перекупщик. Машина понравилась супругам, они решились на покупку. А «перекупщик» попросил расплатиться наличными средствами. Толком не проверив все документы на автомобиль, пара подписала договор и заплатила наличными деньгами за машину. На следующий день, когда пара двигалась на новом авто, их остановили сотрудники ГИБДД, который и рассказали, что данная машина была угнана и разыскивается своей хозяйкой. Мужчину, одного из новых владельцев угнанного авто, посадили в СИЗО, потому что заподозрили, что именно он и есть угонщик. Позже супруги доказали, что они всего лишь покупатели.

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