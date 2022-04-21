Супруги из Екатеринбурга купили угнанный автомобиль марки Ford. Уже через час было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что к правоохранителям с заявлением обратилась владелица машины, сообщает Е1.
По данным портала, пара увидела объявление о продаже данной машины 24 марта. Мужчина, который приехал показывать авто потенциальным покупателям сказал, что он перекупщик. Машина понравилась супругам, они решились на покупку. А «перекупщик» попросил расплатиться наличными средствами.
Толком не проверив все документы на автомобиль, пара подписала договор и заплатила наличными деньгами за машину. На следующий день, когда пара двигалась на новом авто, их остановили сотрудники ГИБДД, который и рассказали, что данная машина была угнана и разыскивается своей хозяйкой.
Мужчину, одного из новых владельцев угнанного авто, посадили в СИЗО, потому что заподозрили, что именно он и есть угонщик. Позже супруги доказали, что они всего лишь покупатели.