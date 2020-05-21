В Нижнем Тагиле «Газель» въехала в трамвай с пассажирами

Сегодня утром, на улице Индустриальной, 24 водитель пассажирской газели, двигаясь в сторону улицы Балакинская, при совершении поворота налево в сторону улицы Фестивальной столкнулся с трамваем маршрута № 4 (ВМЗ-Тагилстрой). В трамвае в момент ДТП находились пять пассажиров, никто из них не пострадал, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.