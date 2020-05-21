В Нижнем Тагиле «Газель» въехала в трамвай с пассажирами
Сегодня, 11:14ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Сегодня утром в Нижнем Тагиле в Тагилстроевском районе пассажирская «Газель» въехала в трамвай, сообщили TagilCity.ru очевидцы происшествия.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сегодня утром, на улице Индустриальной, 24 водитель пассажирской газели, двигаясь в сторону улицы Балакинская, при совершении поворота налево в сторону улицы Фестивальной столкнулся с трамваем маршрута № 4 (ВМЗ-Тагилстрой). В трамвае в момент ДТП находились пять пассажиров, никто из них не пострадал, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Также отметили, что водители «Газели» и трамвая оформили ДТП по европротоколу без вызова сотрудников ГИБДД на место.
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