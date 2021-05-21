84 свердловских пожарных тушат леса в Тюменской области

Свердловскими пожарными было потушено возгорание на площади 75 гектаров рядом с озером Лебяжье. Огонь на площади 190 гектаров ликвидирован в поселке Муллаши, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Девять спасателей продолжают тушить возгорание торфа в поселке Тараскуль. Уже потушено пять из 30 загоревшихся гектаров.
Пожарные из Екатеринбурга для наблюдения за обстановкой использовали дроны. Ими было осуществлено пять запусков летательных аппаратов. В общей сложности беспилотники провели в воздухе более полутора часов.
Напомним, о направлении свердловских пожарных для тушения возгораний в Тюменскую область сообщалось 18 мая. Была сформирована аэромобильная группировка, которая 18 мая отправились в соседний регион на самолете.