В столкновении иномарки с двумя грузовиками на Серовском тракте пострадал подросток

Иномарка опрокинулась после столкновения с двумя грузовиками на Серовском тракте вечером 20 мая. Водитель выехал на «встречку» и столкнулся с КАМАЗом и лесовозом.

Авария, в которой пострадали 50-летняя женщина и 15-летняя девочка — пассажиры Hyundai, произошла на 306 километре Серовского тракте в 16.30 в четверг, 20 мая. По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки выехал на встречную полосу и допустил стокновение с КАМАЗом, после чего легковушку отбросило на лесовоз MAN. После удара легковой автомобиль опрокинулся и встал на бок. В результате аварии два пассажира Hyunda получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу, сообщили Е1 в ГИБДД по Свердловской области. Сотрудники ГИБДД уверены, что более тяжелых травм водителю и пассажирам легковушки удалось избежать потому, что все они были пристегнуты ремнями безопасности. Напомним, 19 мая самосвал протаранил девять машин в Первоуральске. Предварительной причиной ДТП стало то, что водителя ослепило солнце и он потерял контроль над управлением самосвала. Водителя ослепило солнце: самосвал протаранил девять машин в Первоуральске

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