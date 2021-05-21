В столкновении иномарки с двумя грузовиками на Серовском тракте пострадал подросток

В столкновении иномарки с двумя грузовиками на Серовском тракте пострадал подросток
В столкновении иномарки с двумя грузовиками на Серовском тракте пострадал подросток
Сегодня, 08:50ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области
Иномарка опрокинулась после столкновения с двумя грузовиками на Серовском тракте вечером 20 мая. Водитель выехал на «встречку» и столкнулся с КАМАЗом и лесовозом.

Авария, в которой пострадали 50-летняя женщина и 15-летняя девочка — пассажиры Hyundai, произошла на 306 километре Серовского тракте в 16.30 в четверг, 20 мая. По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки выехал на встречную полосу и допустил стокновение с КАМАЗом, после чего легковушку отбросило на лесовоз MAN. После удара легковой автомобиль опрокинулся и встал на бок.

В результате аварии два пассажира Hyunda получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу, сообщили Е1 в ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД уверены, что более тяжелых травм водителю и пассажирам легковушки удалось избежать потому, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, 19 мая самосвал протаранил девять машин в Первоуральске. Предварительной причиной ДТП стало то, что водителя ослепило солнце и он потерял контроль над управлением самосвала.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиедтпобществосеровский трактгрузовикилегковой автомобиль
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы