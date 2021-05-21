Семь рабочих погибли в колодце на очистных сооружениях в Ростовской области

Семь рабочих умерли в колодце на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Ростовской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ранее появилась информация, что из-за отравления в колодце очистных сооружений погибли двое рабочих, а четверо были госпитализированы. Там же шли поиски еще пяти рабочих, которые остались в колодце. По предварительной информации, пять человек, поиски которых велись ранее, не выжили. Поиски тел продолжаются,рассказал инсайдер. Факт происшествия подтвердили в пресс-службе прокуратуры и управления СК России по Ростовской области. Однако число пострадавших и погибших раскрыто не было. Напомним, 13 мая в поселке Белоярский двое мужчин провалились в канализационный колодец. Их пришлось доставать сотрудникам МЧС. Двое свердловчан провалились в канализационный колодец

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