Семь рабочих погибли в колодце на очистных сооружениях в Ростовской области

Семь рабочих погибли в колодце на очистных сооружениях в Ростовской области
Семь рабочих погибли в колодце на очистных сооружениях в Ростовской области
Сегодня, 20:17ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Семь рабочих умерли в колодце на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Ростовской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ранее появилась информация, что из-за отравления в колодце очистных сооружений погибли двое рабочих, а четверо были госпитализированы. Там же шли поиски еще пяти рабочих, которые остались в колодце.

По предварительной информации, пять человек, поиски которых велись ранее, не выжили. Поиски тел продолжаются,рассказал инсайдер.

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе прокуратуры и управления СК России по Ростовской области. Однако число пострадавших и погибших раскрыто не было.

Напомним, 13 мая в поселке Белоярский двое мужчин провалились в канализационный колодец. Их пришлось доставать сотрудникам МЧС.

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