Учащийся лицея напал с ножом и ранил преподавателя на Урале

Учащийся лицея напал с ножом и ранил преподавателя на Урале
Учащийся лицея напал с ножом и ранил преподавателя на Урале
Сегодня, 13:15ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
16-летний учащийся лицея напал с ножом и ранил преподавателя на Урале. Женщину госпитализировали, а на подростка завели уголовное дело за покушение.

Инцидент произошел в Березниках Пермского края утром 21 мая в лицее № 1. Десятиклассник напал с ножом на учителя физики, сообщает РБК.

Педагога с ножевым ранением в области горла госпитализировали. Как сообщили в региональном минздраве, она находится в состоянии средней тяжести.

Сейчас готовится к вылету борт вертолета из Перми вместе с главным хирургом Пермского края Анатолием Касатовым. Также из Соликамска выезжает главный реаниматолог Пермского края Роман Энгаус, чтобы решить на месте вопросы оказания помощи и транспортировки в краевую клиническую больницу Перми, рассказала руководитель Минздрава Пермского края Анастасия Крутень Properm.ru.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Покушение на убийство»). В данный момент стражи правопорядка выясняют причины нападения.

Напомним, 19 мая неадекватного полуголого мужчину с ножом задержали у школы в Екатеринбурге при попытке проникнуть на территорию учебного заведения.

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