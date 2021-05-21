Учащийся лицея напал с ножом и ранил преподавателя на Урале

Инцидент произошел в Березниках Пермского края утром 21 мая в лицее № 1. Десятиклассник напал с ножом на учителя физики, сообщает РБК.
Педагога с ножевым ранением в области горла госпитализировали. Как сообщили в региональном минздраве, она находится в состоянии средней тяжести.
Сейчас готовится к вылету борт вертолета из Перми вместе с главным хирургом Пермского края Анатолием Касатовым. Также из Соликамска выезжает главный реаниматолог Пермского края Роман Энгаус, чтобы решить на месте вопросы оказания помощи и транспортировки в краевую клиническую больницу Перми, рассказала руководитель Минздрава Пермского края Анастасия Крутень Properm.ru.
Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Покушение на убийство»). В данный момент стражи правопорядка выясняют причины нападения.
Напомним, 19 мая неадекватного полуголого мужчину с ножом задержали у школы в Екатеринбурге при попытке проникнуть на территорию учебного заведения.