Выстрелил в голову: уралец предстанет перед судом за покушение на убийство неприятеля

Версия следствия гласит, что 21 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с заднего сиденья припаркованного автомобиля два раза выстрелил в другого мужчину из двуствольного ружья ИЖ-58. В момент инцидента пострадавший 1987 года рождения стоял у открытого окна на втором этаже жилого дома, расположенного в пригороде Пышмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Мотивом для преступления стало желание обвиняемого отомстить за товарища, который ранее поссорился с пострадавшим.
В результате потерпевший получил огнестрельное дробовое слепое ранение головы с повреждением костей свода черепа и вещества головного мозга. Экспертиза установила, что мужчине причинен тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения.
Напомним, 14 мая, в процессе разгоревшегося конфликта, причиной которого стала езда по тротуару, пешеход выстрелил водителю в лицо возле ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге.