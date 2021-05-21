Выстрелил в голову: уралец предстанет перед судом за покушение на убийство неприятеля

Выстрелил в голову: уралец предстанет перед судом за покушение на убийство неприятеля
Выстрелил в голову: уралец предстанет перед судом за покушение на убийство неприятеля
Сегодня, 20:38ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Обвинительное заключение в отношении мужчины 1991 года рождения утвердила прокуратура Пышминского района. Уралец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Версия следствия гласит, что 21 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с заднего сиденья припаркованного автомобиля два раза выстрелил в другого мужчину из двуствольного ружья ИЖ-58. В момент инцидента пострадавший 1987 года рождения стоял у открытого окна на втором этаже жилого дома, расположенного в пригороде Пышмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Мотивом для преступления стало желание обвиняемого отомстить за товарища, который ранее поссорился с пострадавшим.

В результате потерпевший получил огнестрельное дробовое слепое ранение головы с повреждением костей свода черепа и вещества головного мозга. Экспертиза установила, что мужчине причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения.

Напомним, 14 мая, в процессе разгоревшегося конфликта, причиной которого стала езда по тротуару, пешеход выстрелил водителю в лицо возле ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге.

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