Выстрелил в голову: уралец предстанет перед судом за покушение на убийство неприятеля

Версия следствия гласит, что 21 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с заднего сиденья припаркованного автомобиля два раза выстрелил в другого мужчину из двуствольного ружья ИЖ-58. В момент инцидента пострадавший 1987 года рождения стоял у открытого окна на втором этаже жилого дома, расположенного в пригороде Пышмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Мотивом для преступления стало желание обвиняемого отомстить за товарища, который ранее поссорился с пострадавшим.