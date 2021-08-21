Случаи обманов пенсионеров телефонными мошенниками участились в Екатеринбурге

Пять случаев мошенничества в отношении пожилых екатеринбуржцев, совершённые по одной схеме, стали более частыми с начала августа 2021 года.

В основном злоумышленники, звонящие пенсионерам, притворяются их родственниками, у которых случилась какая-то неприятность, и просят отправить им денежные средства, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Пожилые люди были уверены, что разговаривают с кем-то из родственников, несмотря на то, что голос звонившего был неразборчивым и быстрым. После этого с жертвой начинал говорить мужчина, называвший себя работником правопорядка, и утверждал, будто родственник собеседника попал в дорожную аварию и есть один пострадавший. Для того, чтобы близкого человека пенсионера не привлекли к ответственности, мужчина говорил, что нужно заплатить немалую сумму. Обычно преступники выдвигали требование отдать около миллиона рублей. Если у жертвы не было такой суммы, предлагали меньше. Деньги у потерпевших забирал курьер, приезжавший к ним домой. Напомним, недавно у 75-летней жительницы Екатеринбурга злоумышленники забрали 300 тысяч рублей. Женщина подумала, что она разговаривает с невесткой, которая попала в ДТП. Мужчина, разговаривавший с ней по телефону, представился следователем и сказал, что её родственница сбила человека, но дело можно замять, если пенсионерка отдаст определённую сумму денег. Вскоре к женщине пришёл курьер и забрал деньги. Сказала, что попала в ДТП: мошенники украли 300 тысяч у пожилой екатеринбурженки

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